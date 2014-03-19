PHP-разработчик

$1500
Веб-программированиеЗакрыт11 заявок377 просмотров
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Требуется трудолюбивый PHP-разработчик с опытом работы от 2-х лет. Работа на постоянной основе над проектами различной сложности.

Необходимые навыки:

-знание PHP, MySQL (умение составлять сложные запросы)

-умение разбираться в чужом, не всегда качественном, коде

-уверенное знание одного из фреймворков (желательно Codeigniter; большим плюсом — Phalcon)

-плюсом будет знание Wordpress (на уровне написания плагинов)

С нашей стороны мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество.

Зарплата 40 — 50 тысяч рублей (вебмани).

Большая просьба, не беспокоить студиям/командам.

Собеседование по скайпу (письменно). На Ваш выбор: пример рабочего кода или тестовое задание. В заявке укажите краткую информацию о себе и Ваш скайп. Заявки скрыты.

PHP
10 лет назад
RufusLynx
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
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