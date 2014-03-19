есть щаблон купленый virtuemart на до сделать следующее. 1.добавить русский 2.наполение контентом(статьи,товары(цены описания), фото. 10 текстов 3.настройка покупки через интернет 4. настройка заказадоставки почтой 5. настройка магазина, названия сайта и контакты компании 6.поисковая оптимизация
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется трудолюбивый PHP-разработчик с опытом работы от 2-х лет. Работа на постоянной основе над проектами различной сложности.
Необходимые навыки:
-знание PHP, MySQL (умение составлять сложные запросы)
-умение разбираться в чужом, не всегда качественном, коде
-уверенное знание одного из фреймворков (желательно Codeigniter; большим плюсом — Phalcon)
-плюсом будет знание Wordpress (на уровне написания плагинов)
С нашей стороны мы рассчитываем на длительное и плодотворное сотрудничество.
Зарплата 40 — 50 тысяч рублей (вебмани).
Большая просьба, не беспокоить студиям/командам.
Собеседование по скайпу (письменно). На Ваш выбор: пример рабочего кода или тестовое задание. В заявке укажите краткую информацию о себе и Ваш скайп. Заявки скрыты.
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