Разработка сайта-визитки на MODx

$150
Веб-программированиеЗавершен1 заявка119 просмотров
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Верстка + программирование + перенос на MODx

MODX
11 лет назад
panpepato
Владимир 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
b0nn1e
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$150
14 дней
Андрей сделал верстку, запрограммировал, перенес сайт на МОДх, залил на хостинг. Всегда на связи. Исполнителен. Держит слово. Прописал комментарии в коде. Снабдил готовый сайт и админку аннотациями. Сделал даже больше, чем обговаривали вначале. Рекомендую.
Адекватный заказчик. Приятный в общении. Оплата вовремя. Всё по договоренности. Понятно выражает свои мысли и пожелания. Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую.
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