Необходимо доработать и настроить virtuemart

Нужен программист, который бы взялся исправить ошибки нa сайте, он на самописном движке. Ошибки из категории "оптимизация сайта", то есть ничего сложного.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть щаблон купленый virtuemart на до сделать следующее.
1.добавить русский
2.наполение контентом(статьи,товары(цены описания), фото. 10 текстов
3.настройка покупки через интернет
4. настройка заказадоставки почтой
5. настройка магазина, названия сайта и контакты компании
6.поисковая оптимизация
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