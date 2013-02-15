Защита ссылок на скачивание с помощью капчи (WP)

Всем привет!

Возникла необходимость в защите ссылок на скачивание с помощью капчи. Движок WP.

Т.е. нужен некий готовый кусок кода, который я мог бы использовать при размещении новых ссылок - чтобы роботы вообще никак эти ссылки не видели и не ходили по ним.

Могу в ЛС скинуть пример сайта, где реализовано то, что мне нужно.