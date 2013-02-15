Перенести каталог

Требуется трудолюбивый PHP-разработчик с опытом работы от 2-х лет. Работа на постоянной основе над проектами различной сложности. Необходимые навыки: -знание PHP, MySQL (умение составлять сложные запросы) -умение разбираться в чужом, не всегда качественном, коде -уверенное знание одного из фреймворков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Каталог товаров с Джумла нужно перенести на Шоп Скрипт. Через базу данных.
На джумле карточки товаров - отдельные документы, которые имеют категорию (раздел меню)
Пишите время и стоимость
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