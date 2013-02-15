Доработка iframe приложения для Вконтакте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Доброго дня!

Есть iframe приложение в ВК, транслирующее развлекательный сайт.

Необходимо дописать в приложении следующие функции:

- оповещения (возможность рассылать в любой момент всем участникам приложения заданное в админке приложения сообщение),

- после установки аккаунтом приложения сразу срабатывает и скрипт "поделиться" (запрашивается разрешение на пост на странице аккаунта заданного админом текста с ссылкой на приложение).

Указывайте, пожалуйста, сразу цену.

11 лет назад
basilio
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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