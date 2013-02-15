Доработка iframe приложения для Вконтакте

Требуется трудолюбивый PHP-разработчик с опытом работы от 2-х лет. Работа на постоянной основе над проектами различной сложности. Необходимые навыки: -знание PHP, MySQL (умение составлять сложные запросы) -умение разбираться в чужом, не всегда качественном, коде -уверенное знание одного из фреймворков ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
Есть iframe приложение в ВК, транслирующее развлекательный сайт.
Необходимо дописать в приложении следующие функции:
- оповещения (возможность рассылать в любой момент всем участникам приложения заданное в админке приложения сообщение),
- после установки аккаунтом приложения сразу срабатывает и скрипт "поделиться" (запрашивается разрешение на пост на странице аккаунта заданного админом текста с ссылкой на приложение).
Указывайте, пожалуйста, сразу цену.
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