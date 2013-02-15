Требуется трудолюбивый PHP-разработчик с опытом работы от 2-х лет. Работа на постоянной основе над проектами различной сложности. Необходимые навыки: -знание PHP, MySQL (умение составлять сложные запросы) -умение разбираться в чужом, не всегда качественном, коде -уверенное знание одного из фреймворков ...
Кулинарный портал с 0 (кроме дизайна и наполнения)
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Добрый день, уважаемые разработчики!
Мне необходимо разработать портал на кулинарную тематику. Дизайн разработан, контент полностью предоставлю.
Подробное ТЗ во вложении или по ссылке: http://webfile.ru/6360106
Вкратце о проекте:
- Сайт двуязычный
- На сайте есть система регистрации пользователей, пользователи добавляют рецепты
- Каждому рецепту присваиваются определенные значения по нескольким критериям, по которым осуществляется сортировка рецептов.
- Пользователи комментируют, ставят лайки, добавляют в избранное
- У пользователей есть личный кабинет
- Кроме основного раздела, на сайте два новостных раздела и блог - эти разделы пополняются только админом
С движком сайта еще не определилась - предлагайте свои варианты, пожалуйста. Джумлу не советуют, но если Вы мне покажете классный сайт на джумле, то можно будет попробовать)
В заявке я бы хотела видеть:
- Примерные сроки и стоимость проекта
- ссылку на портфолио (опыт разработки похожих по функционалу (не по тематике) проекты — плюс)
- CMS, на которой Вы работаете
Если у Вас нет релевантного опыта, но Вы уверены в своих силах и хотите получить хороший проект в портфолио, пишите, не стесняйтесь :) Главное для меня - Ваше желание сделать крутую вещь!
С уважением!
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