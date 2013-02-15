Кулинарный портал с 0 (кроме дизайна и наполнения)

$1000
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок237 просмотров
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Добрый день, уважаемые разработчики!

Мне необходимо разработать портал на кулинарную тематику. Дизайн разработан, контент полностью предоставлю.

Подробное ТЗ во вложении или по ссылке: http://webfile.ru/6360106

Вкратце о проекте:

- Сайт двуязычный

- На сайте есть система регистрации пользователей, пользователи добавляют рецепты

- Каждому рецепту присваиваются определенные значения по нескольким критериям, по которым осуществляется сортировка рецептов.

- Пользователи комментируют, ставят лайки, добавляют в избранное

- У пользователей есть личный кабинет

- Кроме основного раздела, на сайте два новостных раздела и блог - эти разделы пополняются только админом

С движком сайта еще не определилась - предлагайте свои варианты, пожалуйста. Джумлу не советуют, но если Вы мне покажете классный сайт на джумле, то можно будет попробовать)

В заявке я бы хотела видеть:

- Примерные сроки и стоимость проекта

- ссылку на портфолио (опыт разработки похожих по функционалу (не по тематике) проекты — плюс)

- CMS, на которой Вы работаете

Если у Вас нет релевантного опыта, но Вы уверены в своих силах и хотите получить хороший проект в портфолио, пишите, не стесняйтесь :) Главное для меня - Ваше желание сделать крутую вещь!

С уважением!

11 лет назад
trickyvicky
Виктория 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
ukrdev
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$650
21 день
К сожалению, вынуждена оставить отрицательный отзыв. Исполнитель пропал, связаться с ним нет возможности, сроки полетели.
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