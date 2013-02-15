Развитие Web-проекта на базе Joomla

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки165 просмотров
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Требуется ответственный PHP/JS/Web программист в проект по развитию системы удалённого администрирования через Веб.

На первом этапе необходимо:

- Перевести проект с Joomla 1.5 на Joomla 3.0 с адаптацией/переделкой HTML шаблона.

- Затащить JS-галлерею под систему регистрации пользователя Joomla и добавить в неё возможность создавать группы. http://www.twospy.com/galleriffic/example-5.html.

Оплата этапа - 1000$.

Joomla
11 лет назад
besd
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
ProgPHP
Михаил 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1000
14 дней
Поработал с Михаилом. Его работой остался крайне не доволен. После получения задатка или аванса сразу исчезает на неделю. Вместо заявленных нескольких недель растянул на 3 месяца и конца я уже не видел. Делает то что хочет, а не то что просят. В аське и по почте не отвечает. Отчёты не пишет. Контролировать его работу не возможно. Спокойно не доделав проект берёт аванс на другие. Сожрал полтора бюджета, но работу так и не сделал. В итоге пришлось спешно искать другого человека. Не рекомендую с ним связываться.
Заказчиком был выставлен проект без Тех. задания, дать объективную оценку срокам и бюджету было не возможно. Сошлись во мнениях, что работы гораздо больше, чем планировалось. В итоге пришлось заняться не только написанием самого кода, а также быть в роли проектировщика, что не плохо, но и времени гораздо больше нужно. Постоянно требовал делать то одно то другое, в итоге работа сделана была на 80%, но так как делалась все и сразу, осталось много мелких недочетов из-за которых и не работал проект. В итоге проект под конец был отдан другому человеку. Дмитрий платит адекватно и вовремя - единственный плюс. Будете обращаться - требуйте сразу полное ТЗ и не отступайте не на пункт, иначе в конце ваш проект уйдет в другие руки.
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