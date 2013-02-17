Заказчиком был выставлен проект без Тех. задания, дать объективную оценку срокам и бюджету было не возможно. Сошлись во мнениях, что работы гораздо больше, чем планировалось. В итоге пришлось заняться не только написанием самого кода, а также быть в роли проектировщика, что не плохо, но и времени гораздо больше нужно. Постоянно требовал делать то одно то другое, в итоге работа сделана была на 80%, но так как делалась все и сразу, осталось много мелких недочетов из-за которых и не работал проект. В итоге проект под конец был отдан другому человеку. Дмитрий платит адекватно и вовремя - единственный плюс. Будете обращаться - требуйте сразу полное ТЗ и не отступайте не на пункт, иначе в конце ваш проект уйдет в другие руки.