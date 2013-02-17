besd

Дмитрий besd

 
48 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Развитие Web-проекта на базе Joomla

    $1000

    Требуется ответственный PHP/JS/Web программист в проект по развитию системы удалённого администрирования через Веб. На первом этапе необходимо: - Перевести проект с Joomla 1.5 на Joomla 3.0 с адаптацией/переделкой HTML шаблона. - Затащить ...

    HTMLJavaScriptJoomlaPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

ProgPHP
Михаил 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1000
0 баллов
12 лет назад
Развитие Web-проекта на базе Joomla
HTMLJavaScriptJoomlaPHP
Заказчиком был выставлен проект без Тех. задания, дать объективную оценку срокам и бюджету было не возможно. Сошлись во мнениях, что работы гораздо больше, чем планировалось. В итоге пришлось заняться не только написанием самого кода, а также быть в роли проектировщика, что не плохо, но и времени гораздо больше нужно. Постоянно требовал делать то одно то другое, в итоге работа сделана была на 80%, но так как делалась все и сразу, осталось много мелких недочетов из-за которых и не работал проект. В итоге проект под конец был отдан другому человеку. Дмитрий платит адекватно и вовремя - единственный плюс. Будете обращаться - требуйте сразу полное ТЗ и не отступайте не на пункт, иначе в конце ваш проект уйдет в другие руки.
Поработал с Михаилом. Его работой остался крайне не доволен. После получения задатка или аванса сразу исчезает на неделю. Вместо заявленных нескольких недель растянул на 3 месяца и конца я уже не видел. Делает то что хочет, а не то что просят. В аське и по почте не отвечает. Отчёты не пишет. Контролировать его работу не возможно. Спокойно не доделав проект берёт аванс на другие. Сожрал полтора бюджета, но работу так и не сделал. В итоге пришлось спешно искать другого человека. Не рекомендую с ним связываться.
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