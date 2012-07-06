Есть следующий алгоритм работы сервиса, которым я пользуюсь 1) мне предоставляется Socks5, которые реализованы на одном IPv4 в формате: 109.224.33.30:3024 2) на выходе получается IPv6 вида: [2001:470:73a9:130a:670a:2e42:6316:1605]; Если вы готовы ...