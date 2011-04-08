oksana1984

Оксана Шевченко oksana1984

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Мои контакты: ICQ 606607550

Отзывы заказчиков

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Оживление форума. Приватно для Шевченко Оксаны
Второй раз работаю с Оксаной, никаких замечаний нет. Прекрасно справляется с задачей. Всегда ответственный подход. Спасибо!
Самые положительные впечаления от работы с Ириной, буду рада если когда-нибудь придётся ещё работать с ней. Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
igorjuly
Гари 
44 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов
$15
10 баллов
14 лет назад
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Качество работы на высоте. Рекомендую Оксану как толкового от ответственного исполнителя.
Самые положительные впечаления от работы ! Буду рада если когда-нибудь придётся ещё работать! Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Lazlo
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$8
10 баллов
14 лет назад
Общение на форуме по дизайну и ремонту
Хороший исполнитель! Все сделано раньше сроков - грамотно и корректно!
Отличный заказчик! Оплата своевременная!!! С удовольствием в дальнейшем сотрудничала с ним!
Ответный отзыв
irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Общение в соцсетях
Оксана - ответственный фрилансер. Работать с ней было приятно и легко. Всем рекомендую!
Отличный работодатель. Оплата проводиться своевременно, задания ставит четко, никаких претензий. Всегда на связи, приятная в общении. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
svr_2008
43 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Контент-менеджер
Оксана участвовала в командном наполнении форума. Оригинальные и интересные посты уникальные на 100%. С удовольствием буду работать с Оксаной и в других проектах. Рекомендую!
Самые положительные впечаления от работы со Светланой, буду рада если когда-нибудь придётся ещё работать с ней. Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
5 отзывов
от $1
от 1 дня
#124
Копирайтинг
3 отзыва
от $1
от 1 дня
#470
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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