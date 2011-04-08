Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Второй раз работаю с Оксаной, никаких замечаний нет. Прекрасно справляется с задачей. Всегда ответственный подход. Спасибо!
Ответный отзыв
Самые положительные впечаления от работы с Ириной, буду рада если когда-нибудь придётся ещё работать с ней. Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!
$15
10 баллов
14 лет назад
Качество работы на высоте. Рекомендую Оксану как толкового от ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
Самые положительные впечаления от работы ! Буду рада если когда-нибудь придётся ещё работать! Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!
$8
10 баллов
14 лет назад
Хороший исполнитель! Все сделано раньше сроков - грамотно и корректно!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Оплата своевременная!!! С удовольствием в дальнейшем сотрудничала с ним!
$10
10 баллов
14 лет назад
Оксана - ответственный фрилансер. Работать с ней было приятно и легко. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель. Оплата проводиться своевременно, задания ставит четко, никаких претензий. Всегда на связи, приятная в общении. Спасибо за сотрудничество!
$20
10 баллов
14 лет назад
Оксана участвовала в командном наполнении форума. Оригинальные и интересные посты уникальные на 100%. С удовольствием буду работать с Оксаной и в других проектах. Рекомендую!
Ответный отзыв
Самые положительные впечаления от работы со Светланой, буду рада если когда-нибудь придётся ещё работать с ней. Чёткая постановка задания, своевременная оплата. Отличный заказчик!
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5 отзывов
от $1
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Копирайтинг
3 отзыва
от $1
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Редактирование и Корректура
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