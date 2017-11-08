Аналитик (семантик) для информационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок163 просмотра

Добрый день.

Суть задачи:

1. Получаем темы статей либо кластер целиком (подрубрику);

2. Парсим ключи, чистим по параметрам, раскидываем по группам (статьям);

3. Составляем план статьи;

4. Составляем Title, Description, H1;

5. Получаем профит.

В комментарии обязательно указывайте стоимость за 10 статей.

Работа проектная. На первом этапе нужно подготовить ТЗ для 10 статей тематика - собаки.

П.С. Сами тексты писать не надо, стоимость работы "за 1 ключ" не интересна.

8 лет назад
vizufon
42 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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