Требуется размещение ссылок в не-рунете: англоязычные сайты (также можно испанские, французские, немецкие), блоги и тд. Форумы - только в тему беседы в виде ответа, без спама и инициирования новой темы. Тематика туризм. Можно агрегаторы ...
Анализ рынка быстрых кредитов
Нужно сделать анализ рынка в нише микрофинансов (кредиты на небольшую сумму на короткий срок) в Украине, Филипинах, Индонезии, Мексике, Польше используя сервисы SimilarWeb и Ahrefs.
Доступ в платный аккаунт Ahrefs предоставлю. На основании данных из этих систем нужно заполнить таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNUUz9KwNfQPEim4Z3dz3EkcD2vt62a13MH_ZBTardQ/edit#gid=0
Разьяснения по полям в таблице:
Население страны - суммарное количество людей, проживающих в стране.
Колличество лендеров - сайты в поисковой выдаче Google, предоставляющие услугу микрокредитования.
Суммарный трафик лендеров - с помощью сервиса SimilarWeb определить колличество трафика на сайте.
% трафика к населению - соотношение трафика на сайте к общему числу населения страны.
Ключевые слова - выбрать до 10 высокочастотных ключевых слов и прогнать их через Ahrefs.
KD - показатель из Ahrefs.
Цена CPL и Цена CPS - выполнять не нужно.
Статистика трендов за 5 лет - график роста или спада спроса на услугу. Получен с помощью инструмента https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/
Выплаты ведмастерам/год - выполнять не нужно.
Любая помощь и разьяснения с моей стороны.
Выбранный исполнитель
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