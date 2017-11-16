Анализ рынка быстрых кредитов

Нужно сделать анализ рынка в нише микрофинансов (кредиты на небольшую сумму на короткий срок) в Украине, Филипинах, Индонезии, Мексике, Польше используя сервисы SimilarWeb и Ahrefs.

Доступ в платный аккаунт Ahrefs предоставлю. На основании данных из этих систем нужно заполнить таблицу https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tNUUz9KwNfQPEim4Z3dz3EkcD2vt62a13MH_ZBTardQ/edit#gid=0

Разьяснения по полям в таблице:

Население страны - суммарное количество людей, проживающих в стране.

Колличество лендеров - сайты в поисковой выдаче Google, предоставляющие услугу микрокредитования.

Суммарный трафик лендеров - с помощью сервиса SimilarWeb определить колличество трафика на сайте.

% трафика к населению - соотношение трафика на сайте к общему числу населения страны.

Ключевые слова - выбрать до 10 высокочастотных ключевых слов и прогнать их через Ahrefs.

KD - показатель из Ahrefs.

Цена CPL и Цена CPS - выполнять не нужно.

Статистика трендов за 5 лет - график роста или спада спроса на услугу. Получен с помощью инструмента https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner/

Выплаты ведмастерам/год - выполнять не нужно.

Любая помощь и разьяснения с моей стороны.