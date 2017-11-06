Требуется SEO специалист для продвижения сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт14 заявок261 просмотр

Здравствуйте! 

Требуется SEO специалист для продвижения сайта, сайт новый, тематика салон красоты. 

Продвигаем сайт салона и его услуги. 

Оплата в месяц, по факту работ.  Бюджет до 5 000 р в месяц 

Так же что будете делать и как.  

8 лет назад
webtehnology
Денис 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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