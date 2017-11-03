Сайт новостной. Запросы нужные - новости и нативная реклама. Соответственно нужен человек, который имел опыт продвижения новостных проектов или хотя бы больших информационных.
Cео-оптимизация
Здравствуйте. Создали сайт на А5.ру -22 страницы - гк.бизнесэксперт.рф (также создали лендинг на LP generator- gk-
bisnesexpert.ru - в настоящий момент домен наш, но лендинг не активен -своего рода посадочная страница на сайт,
запустили Яндекс директ - 50 объявлений - по тематике.
Интересует:
1. сео-оптимизация - есть ли смысл и возможность оптимизировать именно этот сайт на этой платформе? И если есть
смысл и Вы могли бы это сделать, сколько будет стоимость Вашей работы и сроки. А также имело ли бы смысл
сохранять и оптимизировать лендинг? Если есть у Вас возможность опишите, что конкретно делаете именно Вы.
2. сео-продвижение - аналогично. Стоимость и сроки? Исходя из того, что услуги востребованы (рынок исследован) и
оказываются по всей России (не только в Москве и в СПб), но с учетом высокой конкуренции и по РФ, и особенно в
Москве и СПб.
3. Разбор (переделка) ЯД компании или создание новой - стоимость и сроки? с учетом того, что стоимость "гарантии"
Яндекса от 1000руб. Также рассматриваем GAdwords.
4. При реализации первых трех задач, возможно ли предположение (существуют ли гарантии), что рост "продаж услуг"
будет иметь место уже в первом месяце/во втором месяце?
5. Также потенциальный вопрос: Ваша стоимость, так сказать, "оптом" и возможно ли долгосрочное сотрудничество с
Вами?
6. Также после всего вышеперечисленного, возникает потребность в поиске целевых площадок для рекламы.
Возможно ли и целесообразно ли продвигать сайт (с Вашей помощью) в Вк, Instagram, sms рассылки и с помощью
других ресурсов, с точки зрения Вашего участия, т.е. умеете ли, возьметесь ли?
Ждем Вашего ответа, желательно развернутый (на сколько это возможно) по-пунктно. Возможно это ошибочно, но
основываюсь на http://amalbakov.ru/chto-uchest-pri-sozdanii-saita/. Спасибо.
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