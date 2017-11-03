После переезда на https упал тиц и посещаемость сайта

После переезда сайта с http на https упал тиц и посещаемость.

https://prnt.sc/h5lfd9

Сервис pr-cy.ru при проверки пишет, что перестал работать редирект www и считает сайт склеенным

https://prnt.sc/h5lg8a

1. Нужно исправить чтобы был только один сайт в яндекс и не было зеркал и склеенных доменов.

2. Проверить в Яндекс Вебмастере, все ли настроено правильно

3. Дать рекомендации по ТИЦ или сделать, чтобы поднялся.