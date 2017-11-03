Ищу грамотного специалиста для продвижения сайтов. 1 из сайтов продвигаю уже 8 месяцев, результатов очень мало!
После переезда на https упал тиц и посещаемость сайта
После переезда сайта с http на https упал тиц и посещаемость.
Сервис pr-cy.ru при проверки пишет, что перестал работать редирект www и считает сайт склеенным
1. Нужно исправить чтобы был только один сайт в яндекс и не было зеркал и склеенных доменов.
2. Проверить в Яндекс Вебмастере, все ли настроено правильно
3. Дать рекомендации по ТИЦ или сделать, чтобы поднялся.
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