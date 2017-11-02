Необходимо произвести аудит сайта по загородному строительству и составить семантическоеядро с указанием ключевых слов для каждой страницы сайта. Предложить варианты продвижения. Адрес сайта: https://skc-spb.ru/
SEO для больницы
Городская больница желает провести поисковую оптимизацию нового сайта. Темы две: онкология и роды.
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