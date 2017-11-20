Требуются естественные ссылки на сайт мебели

Есть молодой сайт по продаже мебели ( в основном шкафы и кухни). Хотелось бы начать раскручивать его в поисковой выдаче.

Потому требуется нарастить ссылочную массу. Ссылка должна быть максимально

естественной ( без всяких там анкоров или сеошного околосссылочного

текста). Тоесть так как будто человек просто кинул ссылку в какой-то

теме, типа вот посмотрите тут.

Допускается сленг, ошибки, допускается также небольшой негатив в посте (типа качество и цена

хорошее, но вот доставили не вовремя)

В общем не должно быть палево что это реклама!!!

Нельзя размещать ссылки:

1) Сервисы вопросов и ответов типа ответы маил

2) Сайты отзовики (zoon, yell и тд)

3) Каталоги сайтов

4) Карты ( яндекс, гугл, 2гис и тд)

Можно:

1) Форумы (только живые и посещаемые). Некротопы не поднимать

2) Раскрученные тематические группы связанные с мебелью в социалках

Внимание:

1) Если есть жирный ресурс, но там нет подходящей темы, то тему можно

создать с вопросом, и через какоето время с другого акаунта в ней

ответить (За это готовы платить дороже)

2) Также возможно без ссылки – просто упоминание названия компании (такие посты удаляют реже – но

стоить они будут чуть дешевле)

Оплата по факту за посты которые провисели более недели.

Предлагайте ваши цены:

1) Цена за пост со ссылкой в существующей теме на форуме

2) Цена за пост без ссылки в существующей теме на форуме

3) Цена со создание темы если ее нет, на жирном ресурсе

4) Пост в социалке в тематической группе

Также если у вас есть другие предложения по наращиванию ествественных ссылок –

то с удовольствием с вами обсудим.