Нужно настроить рекламу именно на сайте авито яндекс и гугл не интересен! Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду ...
Требуются естественные ссылки на сайт мебели
Есть молодой сайт по продаже мебели ( в основном шкафы и кухни). Хотелось бы начать раскручивать его в поисковой выдаче.
Потому требуется нарастить ссылочную массу. Ссылка должна быть максимально
естественной ( без всяких там анкоров или сеошного околосссылочного
текста). Тоесть так как будто человек просто кинул ссылку в какой-то
теме, типа вот посмотрите тут.
Допускается сленг, ошибки, допускается также небольшой негатив в посте (типа качество и цена
хорошее, но вот доставили не вовремя)
В общем не должно быть палево что это реклама!!!
Нельзя размещать ссылки:
1) Сервисы вопросов и ответов типа ответы маил
2) Сайты отзовики (zoon, yell и тд)
3) Каталоги сайтов
4) Карты ( яндекс, гугл, 2гис и тд)
Можно:
1) Форумы (только живые и посещаемые). Некротопы не поднимать
2) Раскрученные тематические группы связанные с мебелью в социалках
Внимание:
1) Если есть жирный ресурс, но там нет подходящей темы, то тему можно
создать с вопросом, и через какоето время с другого акаунта в ней
ответить (За это готовы платить дороже)
2) Также возможно без ссылки – просто упоминание названия компании (такие посты удаляют реже – но
стоить они будут чуть дешевле)
Оплата по факту за посты которые провисели более недели.
Предлагайте ваши цены:
1) Цена за пост со ссылкой в существующей теме на форуме
2) Цена за пост без ссылки в существующей теме на форуме
3) Цена со создание темы если ее нет, на жирном ресурсе
4) Пост в социалке в тематической группе
Также если у вас есть другие предложения по наращиванию ествественных ссылок –
то с удовольствием с вами обсудим.
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