Качественный трафик на сайт о боксе,только Google

Здравствуйте.У меня есть сайт о боксе созданный год назад,и находящийся в топе-Google по всем ключевым словам.При этом посещаемость и доход относительо небольшой.За октябрь к примеру 7000 посетителей и 8.50 $ дохода с попандера.Если увеличить посещаемость до 5000 уников и более сумма дохода увеличится в разы.Нужен качесттвенный траф,никаких ботов и тд.Партнерка быстро заблокирует аккаунт.Готов отдавать 50% от общего дохода исполнителю на постоянной основе.Только иностранный трафик,Яндекс и Россия не подойдет.Схема работы я вношу в гарант условно 100$ как только в партнерском кабинете накопилась 200$,деньги с гаранта переходят вам.Буду отправлять скрины с партнерского кабинета по вашему требованию.Таким образом вы напрямую заинтересованы в результатах своей работы