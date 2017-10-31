Качественный трафик на сайт о боксе,только Google

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Закрытнет заявок136 просмотров

Здравствуйте.У меня есть сайт о боксе созданный год назад,и находящийся в топе-Google по всем ключевым словам.При этом посещаемость и доход относительо небольшой.За октябрь к примеру 7000 посетителей и 8.50 $ дохода с попандера.Если увеличить посещаемость до 5000 уников и более сумма дохода увеличится в разы.Нужен качесттвенный траф,никаких ботов и тд.Партнерка быстро заблокирует аккаунт.Готов отдавать 50% от общего дохода исполнителю на постоянной основе.Только иностранный трафик,Яндекс и Россия не подойдет.Схема работы я вношу в гарант условно 100$ как только в партнерском кабинете накопилась 200$,деньги с гаранта переходят вам.Буду отправлять скрины с партнерского кабинета по вашему требованию.Таким образом вы напрямую заинтересованы в результатах своей работы

8 лет назад
Livercol83
Кирилл 
41 год
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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