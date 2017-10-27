Требуется составить метатеги для сайта http://lamorehome.ru/ И написать тз на тексты. Надеюсь на длительное сотрудничество.
Семантика и ТЗ на текст
Для работы понадобится:
- Дополнение для Вордстата (например, YandexWordstat Assistant)
- Парсер поисковых подсказок Яндекс и Google (например, кейколлектор или его бесплатные аналоги);
- Кластеризатор семантики, который может обработать сразу до 1000 запросов (например, keyassort) - с кластеризацией могу помочь;
- Аккаунт в miratext.ru (для подготовки плана статей).
Необходимо для каждой собрать семантическое ядро. Процесс сбора состоит из 3-4 простых шагов. Будет подробное описание. Собирать частотность для всех запросов не надо.
Кластеризовать семантическое ядро, убрать запросы не в тему, возможно будут новые темы. 1 кластер = 1 тема.
На основе кластера и конкурентов подготовить план статьи (заголовок, подзаголовки, примечания для авторов). Будет описание и пример.
Подготовить итоговый файл, где будет план статьи, источники (лучшие конкуренты), примерный объем статьи (максимальный объем у конкурентов).
Оплата за один готовый файл со структурой: 70 рублей.
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