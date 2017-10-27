Семантика и ТЗ на текст

Для работы понадобится:

Дополнение для Вордстата (например, YandexWordstat Assistant)

Парсер поисковых подсказок Яндекс и Google (например, кейколлектор или его бесплатные аналоги);

Кластеризатор семантики, который может обработать сразу до 1000 запросов (например, keyassort) - с кластеризацией могу помочь;

Аккаунт в miratext.ru (для подготовки плана статей).

Будут даны темы (10 шт). Социальные пособия (Россия)

Необходимо для каждой собрать семантическое ядро. Процесс сбора состоит из 3-4 простых шагов. Будет подробное описание. Собирать частотность для всех запросов не надо.

Кластеризовать семантическое ядро, убрать запросы не в тему, возможно будут новые темы. 1 кластер = 1 тема.

На основе кластера и конкурентов подготовить план статьи (заголовок, подзаголовки, примечания для авторов). Будет описание и пример.

Подготовить итоговый файл, где будет план статьи, источники (лучшие конкуренты), примерный объем статьи (максимальный объем у конкурентов).

Оплата за один готовый файл со структурой: 70 рублей.