Снять минусинск с сайта

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Закрыт4 заявки142 просмотра

По Я.Вебмастеру сейчас 3100 беклинков и 1000+ сссылающихся доменов, было в апреле 14к беклинков и 1400 доменов, много что уже сняли: http://clip2net.com/s/3P1jso8 

В идеале - ваще все вычистить надо, ну или хотя бы процентов 40.

Есть доступ от миралинкс, но там уже всем плешь проели - если надо - предоставлю.

Надо собирать контакты площадок, хостов, регистраторов и долбить их.

Ниша: интернет-магазин детских товаров 

Кто возьмется и почем? Пишите предложения.

8 лет назад
platinumseo
Потолицын 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

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Нет заявок фрилансеров

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