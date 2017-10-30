Снять минусинск с сайта

По Я.Вебмастеру сейчас 3100 беклинков и 1000+ сссылающихся доменов, было в апреле 14к беклинков и 1400 доменов, много что уже сняли: http://clip2net.com/s/3P1jso8

В идеале - ваще все вычистить надо, ну или хотя бы процентов 40.

Есть доступ от миралинкс, но там уже всем плешь проели - если надо - предоставлю.

Надо собирать контакты площадок, хостов, регистраторов и долбить их.

Ниша: интернет-магазин детских товаров

Кто возьмется и почем? Пишите предложения.