Помощь в переносе сайта на другой домен с сохранением СЕО позиций

Есть сайт, который находится в ТОП1 по основным запросам, поэтому необходимо перенести его на новый домен по всем правилам феншуя. Редиректы, роботс итд. Внешние ссылки перебивать не нужно.

Скорее всего нужна именно помощь, по скайпу например. Потаму что я опасаюсь за какие то последствия, лучше я сам буду отвечать за все.