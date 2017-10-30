Помощь в переносе сайта на другой домен с сохранением СЕО позиций

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Закрыт4 заявки111 просмотров

Есть сайт, который находится в ТОП1 по основным запросам, поэтому необходимо перенести его на новый домен по всем правилам феншуя.  Редиректы, роботс итд. Внешние ссылки перебивать не нужно. 

Скорее всего нужна именно помощь, по скайпу например. Потаму что я опасаюсь за какие то последствия, лучше я сам буду отвечать за все.

8 лет назад
laprezto
Антон 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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