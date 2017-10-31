SEO продвижение автомобильному порталу

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок336 просмотров

Региональному автомобильному порталу требуется SEO продвижение. 

Домен портала скину в переписке. 

Немного о домене и сайте: 

Домен существует с 2007 года. 

Текущая посещаемость на текущий момент ~ 5 тыс уников в сутки. 

Посещаемость 4 года назад 25 тыс уников в сутки 

ТИЦ 230 

PR 4 

Нет мобильной верстки – но в данный момент ищется подрядчик под мобильную верстку. 

Есть в яндекс каталоге 

Зарегистрирован в вебмастер яндекс и гугл 

Есть 4 группы в соц. сетях (VK, FB, OK, IG) самая активная VK 9 тыс подписчиков, причем не нагнанных, а реальных добровольно втсупивших. Группы обновляются каждый день. 

Есть свой канал на ютуб с постоянным пополняемым уникальным контентом 

Пополняемая новостная лента (правда последние 2 недели пополняемая с перебоями) 

в личной переписке в скайпе напишу больше 

Сотрудничество хочу построить следующим образом: 

портал приносит деньги с контекстной рекламы в виде рекламных блоков от яндекса и гугла и так же платные услуги на сайте. Вот именно с увеличения данных направлений готов платить деньги. Сам факт увеличения трафика или вывод по позициям в топ, не столь важен, поскольку это не деньги, а косвенные показатели. Если данный трафик начинает приносить прибыль, то собственно с него и будет получать SEO специалист. 

SEO специалисту предоставляется доступ ко всем платежным кошелькам, чтобы он сам смог увидеть все поступления за последний год и с определенной дельты будет получать данный специалист. 

Увеличение трафика и вывод позиций в топ, для меня будет неким индикатором, что работа ведется. Если же данные индикаторы будут стоять на месте, то работа с данным специалистом будет остановлена, естественно без всякой оплаты. 

За такой вид сотрудничества (под результат) готов платить в 2 раза больше, чем за SEO продвижение с выводом в топ слова или трафик на сайт. 

Пишите свои комменты к данной задаче, продолжим общение в скайпе. 

Несмотря на то, что срок исполнения задачи порядка 3 месяца, будем заключать рабочую область с последующим отзывом по окончании работ. 

Естественно никаких предоплат, деньги вы зарабатываете сами с помощью портала, который вам вверяется на продвижение.

8 лет назад
begemot78
Иван 
42 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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