Требуется составить метатеги для сайта http://lamorehome.ru/ И написать тз на тексты. Надеюсь на длительное сотрудничество.
SEO продвижение автомобильному порталу
Региональному автомобильному порталу требуется SEO продвижение.
Домен портала скину в переписке.
Немного о домене и сайте:
Домен существует с 2007 года.
Текущая посещаемость на текущий момент ~ 5 тыс уников в сутки.
Посещаемость 4 года назад 25 тыс уников в сутки
ТИЦ 230
PR 4
Нет мобильной верстки – но в данный момент ищется подрядчик под мобильную верстку.
Есть в яндекс каталоге
Зарегистрирован в вебмастер яндекс и гугл
Есть 4 группы в соц. сетях (VK, FB, OK, IG) самая активная VK 9 тыс подписчиков, причем не нагнанных, а реальных добровольно втсупивших. Группы обновляются каждый день.
Есть свой канал на ютуб с постоянным пополняемым уникальным контентом
Пополняемая новостная лента (правда последние 2 недели пополняемая с перебоями)
в личной переписке в скайпе напишу больше
Сотрудничество хочу построить следующим образом:
портал приносит деньги с контекстной рекламы в виде рекламных блоков от яндекса и гугла и так же платные услуги на сайте. Вот именно с увеличения данных направлений готов платить деньги. Сам факт увеличения трафика или вывод по позициям в топ, не столь важен, поскольку это не деньги, а косвенные показатели. Если данный трафик начинает приносить прибыль, то собственно с него и будет получать SEO специалист.
SEO специалисту предоставляется доступ ко всем платежным кошелькам, чтобы он сам смог увидеть все поступления за последний год и с определенной дельты будет получать данный специалист.
Увеличение трафика и вывод позиций в топ, для меня будет неким индикатором, что работа ведется. Если же данные индикаторы будут стоять на месте, то работа с данным специалистом будет остановлена, естественно без всякой оплаты.
За такой вид сотрудничества (под результат) готов платить в 2 раза больше, чем за SEO продвижение с выводом в топ слова или трафик на сайт.
Пишите свои комменты к данной задаче, продолжим общение в скайпе.
Несмотря на то, что срок исполнения задачи порядка 3 месяца, будем заключать рабочую область с последующим отзывом по окончании работ.
Естественно никаких предоплат, деньги вы зарабатываете сами с помощью портала, который вам вверяется на продвижение.
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