SEO продвижение автомобильному порталу

Региональному автомобильному порталу требуется SEO продвижение.

Домен портала скину в переписке.

Немного о домене и сайте:

Домен существует с 2007 года.

Текущая посещаемость на текущий момент ~ 5 тыс уников в сутки.

Посещаемость 4 года назад 25 тыс уников в сутки

ТИЦ 230

PR 4

Нет мобильной верстки – но в данный момент ищется подрядчик под мобильную верстку.

Есть в яндекс каталоге

Зарегистрирован в вебмастер яндекс и гугл

Есть 4 группы в соц. сетях (VK, FB, OK, IG) самая активная VK 9 тыс подписчиков, причем не нагнанных, а реальных добровольно втсупивших. Группы обновляются каждый день.

Есть свой канал на ютуб с постоянным пополняемым уникальным контентом

Пополняемая новостная лента (правда последние 2 недели пополняемая с перебоями)

в личной переписке в скайпе напишу больше

Сотрудничество хочу построить следующим образом:

портал приносит деньги с контекстной рекламы в виде рекламных блоков от яндекса и гугла и так же платные услуги на сайте. Вот именно с увеличения данных направлений готов платить деньги. Сам факт увеличения трафика или вывод по позициям в топ, не столь важен, поскольку это не деньги, а косвенные показатели. Если данный трафик начинает приносить прибыль, то собственно с него и будет получать SEO специалист.

SEO специалисту предоставляется доступ ко всем платежным кошелькам, чтобы он сам смог увидеть все поступления за последний год и с определенной дельты будет получать данный специалист.

Увеличение трафика и вывод позиций в топ, для меня будет неким индикатором, что работа ведется. Если же данные индикаторы будут стоять на месте, то работа с данным специалистом будет остановлена, естественно без всякой оплаты.

За такой вид сотрудничества (под результат) готов платить в 2 раза больше, чем за SEO продвижение с выводом в топ слова или трафик на сайт.

Пишите свои комменты к данной задаче, продолжим общение в скайпе.

Несмотря на то, что срок исполнения задачи порядка 3 месяца, будем заключать рабочую область с последующим отзывом по окончании работ.

Естественно никаких предоплат, деньги вы зарабатываете сами с помощью портала, который вам вверяется на продвижение.