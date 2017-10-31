SEO ( новостной проект )

По Я.Вебмастеру сейчас 3100 беклинков и 1000+ сссылающихся доменов, было в апреле 14к беклинков и 1400 доменов, много что уже сняли: http://clip2net.com/s/3P1jso8 В идеале - ваще все вычистить надо, ну или хотя бы процентов 40. ...