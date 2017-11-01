Seo-настройки сниппетов (title и description)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка121 просмотр

Здравствуйте. Сайт комплексно под фильтром баден-баден. Текста и seo-настройки на сайте отредактировали. Вопрос по seo-настройкам сниппетов (title и description) необходимо проверить их на правильность заполнения (учитывая рекомендации поисковых систем Яндекс, Гугл) если они переспамлены или неправильно написаны, то отредактировать. Примерно 45 сниппетов. 

8 лет назад
AlekseyDanilovsk
Алексей 
42 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$20
1 день
Все хорошо. Сутки - работа готова
Хороший заказчик, рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад