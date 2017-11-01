Региональному автомобильному порталу требуется SEO продвижение. Домен портала скину в переписке. Немного о домене и сайте: Домен существует с 2007 года. Текущая посещаемость на текущий момент ~ 5 тыс уников в ...
Seo-настройки сниппетов (title и description)
Здравствуйте. Сайт комплексно под фильтром баден-баден. Текста и seo-настройки на сайте отредактировали. Вопрос по seo-настройкам сниппетов (title и description) необходимо проверить их на правильность заполнения (учитывая рекомендации поисковых систем Яндекс, Гугл) если они переспамлены или неправильно написаны, то отредактировать. Примерно 45 сниппетов.
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