Для сайта продажи загородной недвижимости необходимо сделать постинг - прогнать сайт по 100-200 форумам с высокой посещаемостью и разместить по одному рекламному посту. Варианты форумов: - тематические и околотематические (недвижимость и ...
Нужно собрать семантическое ядро для контекстной рекламы
Нужно собрать все возможные слова, создать минд карту для контекстной рекламы. Ниша автозапчасти. Собрать все возможные варианты. Либо может кто нибудь работал с данной сферой и есть ключи. готов купить
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