Проанализировать каналы продаж конкурентов в сети Интернет

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки186 просмотров

У нас есть три основных конкурента, хотелось бы проанализировать, как они рекламируются.  Насколько ставят акцент на SEO, создание сети сайтов, или же у них только контекстная реклама и т.д.

Хочется понять, как рекламируются конкуренты в сети, какие бюджеты на это выделяют, на что вообще делают акцент, и что именно скорее всего приносит им продажи.

Здесь подробное ТЗ и список конкурентов: https://docs.google.com/document/d/1x_A6HcLIrfFPy12lZ7QDVELaSigZjUlyq9pY7-aABcc/edit?usp=sharing

Прошу вас внимательно с ним ознакомиться и в предложениях к проекту написать, что именно вы сможете сделать из ТЗ, в какие сроки, и сколько в целом будет стоить вся работа.

8 лет назад
mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$94
7 дней
Выполнил глубокий анализ активности конкурентов в сети. Более чем 29 страниц ценной информации. Я поражен и рекомендую данного исполнителя для любого вида конкурентного анализа.
Очень оперативная связь, понятное ТЗ, приятно сотрудничать!

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FerrisBuller
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад