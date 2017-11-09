Проанализировать каналы продаж конкурентов в сети Интернет

У нас есть три основных конкурента, хотелось бы проанализировать, как они рекламируются. Насколько ставят акцент на SEO, создание сети сайтов, или же у них только контекстная реклама и т.д.

Хочется понять, как рекламируются конкуренты в сети, какие бюджеты на это выделяют, на что вообще делают акцент, и что именно скорее всего приносит им продажи.

Здесь подробное ТЗ и список конкурентов: https://docs.google.com/document/d/1x_A6HcLIrfFPy12lZ7QDVELaSigZjUlyq9pY7-aABcc/edit?usp=sharing

Прошу вас внимательно с ним ознакомиться и в предложениях к проекту написать, что именно вы сможете сделать из ТЗ, в какие сроки, и сколько в целом будет стоить вся работа.