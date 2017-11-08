Нужны крауд ссылки на немецком. Если не знаете что такое "крауд" все расскажу, нужен человек знающий язык. Оплата строго 100 р за 1 ссылку.
Собрать семантику для интернет-магазина детской одежды
250 категорий
Примеры категорий:
Жилеты
Парки
Комбинезоны
Одежда из меха
Пальто
Плащи
Полукомбинезоны
Головные уборы
Наушники
Бейсболки
Береты
Панамы
Повязки/Косынки
Шапки
Шапки с помпоном
Шапки-шлемы
Шляпы
Обувь
Ботинки
Полуботинки
Кеды
Кроссовки
Мокасины
Резиновые сапоги
Сабо
Сандалии
Сапоги
Туфли
Одежда
Блузы/Рубашки
Болеро/Накидки
Брюки
Водолазки
Джемпера
Джинсы
Жилеты
Нужны запросы под каждую категорию, чтобы они не пересекались между собой (не было дублей), смотреть, какие товары размещены, например, если категория "одежда для пляжа", то в запросам должны быть плавки, купальники, шорты и т.д. А не только "одежда для пляжа купить".
Для "жирных" категорий, типа пуховики нужно собирать ну запросов 30, для мелких категорий собирать все, до частотки "1" по "WS"
Называйте цену за одну группу запросов.
Выбранный исполнитель
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