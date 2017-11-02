Cоставить семантическое ядро сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок429 просмотров

Необходимо произвести аудит сайта по загородному строительству и составить семантическоеядро с указанием ключевых слов для каждой страницы сайта. Предложить варианты

продвижения. Адрес сайта: https://skc-spb.ru/

7 лет назад
VasiliyGr
Иванов 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров