Динамический ремаркетинг Яндекс, Гугл, ФБ, Mail

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  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен1 заявка221 просмотр

Необходима настройка екомерц для аналитики гугл и Яндекс

Далее настройка комплексная динамического ремаркетинга

7 лет назад
apande
31 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

den4ke
Денис 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$500
30 дней
Задачу ещё выполняем. Коммуникабельность на уровне.
Заказчик не отвечает, игнорирует сообщения, Работу мы не сделали. Прошло больше года.

Заявки фрилансеров

den4ke
Денис 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад