Маркетинг под ключ.
Работал и работаю с крупными заказчиками, как индивидуально, так и в команде(максимум из 3 человек): Torex.ru, kpk.ru, investtorgi.ru, terrine.ru, kp.ru(радио программа про бизнес). Любую работу начинаю с анализа.
Действие аккаунта приостановлено!
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$500
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$500
10 баллов
6 лет назад
Задачу ещё выполняем. Коммуникабельность на уровне.
Ответный отзыв
Заказчик не отвечает, игнорирует сообщения, Работу мы не сделали. Прошло больше года.
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$40/час
от $2500от 180 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$20/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$50/час
от $250от 21 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$30/час
от $240от 14 дней
нет рейтинга