Маркетинг под ключ.

Работал и работаю с крупными заказчиками, как индивидуально, так и в команде(максимум из 3 человек): Torex.ru, kpk.ru, investtorgi.ru, terrine.ru, kp.ru(радио программа про бизнес). Любую работу начинаю с анализа.