den4ke

Денис den4ke

 
26 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Маркетинг под ключ.

Работал и работаю с крупными заказчиками, как индивидуально, так и в команде(максимум из 3 человек): Torex.ru, kpk.ru, investtorgi.ru, terrine.ru, kp.ru(радио программа про бизнес). Любую работу начинаю с анализа.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$500
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
apande
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$500
10 баллов
6 лет назад
Динамический ремаркетинг Яндекс, Гугл, ФБ, Mail
Задачу ещё выполняем. Коммуникабельность на уровне.
Заказчик не отвечает, игнорирует сообщения, Работу мы не сделали. Прошло больше года.
Ответный отзыв
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$40/час
от $2500от 180 дней
нет рейтинга
Контекстная реклама
нет отзывов
$20/час
от $60от 1 дня
нет рейтинга
Маркетинговый анализ
нет отзывов
$50/час
от $250от 21 дня
нет рейтинга
Социальные сети (SMM и SMO)
нет отзывов
$30/час
от $240от 14 дней
нет рейтинга