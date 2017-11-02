Настройка конверсий и целей в Яндекс Метрика и Google Adwords

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Для сайта: https://www.smartfy.ru/ необходимо настроить конверсионную цель на кнопку "Подтвердить заказ" (на  отправку формы заказа при правильно заполненных полях и нажатии на эту кнопку). Эта кнопка находится на конечном этапе оформления заказа в корзине.

Также необходимо настроить другие цели для понимания, на каком этапе "отваливается" клиент на следующие кнопки (обсуждается):

- 1) Добавить в корзину;

- На этой странице: https://www.smartfy.ru/skidochnaya-stranitsa-k-pauerbanku/ на две кнопки: 2) Посмотрю... и 3) Откажусь... 

- 4) кнопка - ярлык самой "корзины", кнопки: 5) В корзину; 6) Оформить и 7) Оформить заказ

Настроить указанное выше необходимо для Яндекс Метрики и Google Adwords.

Google Ads
7 лет назад
Semax5707
Максим 
43 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад

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