Semax5707

Максим Семенков Semax5707

 
41 годРоссия/Казань
6 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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$300
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
AlexeyLit
32 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
8 часов назад
$300
8 баллов
5 лет назад
Рерайт примерно 100 карточек товаров компании Гармин
Сотрудничество с Максимом состоялось, но были некоторые вопросы, поэтому советую всем обратить внимание на 2 пункта: 1. Максим — очень занятой человек и не всегда успевает проверять тексты сразу после сдачи, а после проверки может сказать что такой формат не очень и нужно его изменить. Поэтому не торопитесь писать новые, пока не приняты предыдущие. 2. Очень размытые рамки между понятием копирайтинга и рерайтинга. Стоит сразу оговорить требования к текстам, перед тем, как соглашаться на указанную цену. Что же касается того, что я не доделал работу — все верно. Причиной был переход на личности в процессе переписки. Я же в свою очередь оставил Максиму приличную сумму в качестве компенсации за незаконченную работу. Если заранее все четко обсудить с Максимом и сдавать работу постепенно, как он успевает принимать — уверен что сотрудничество будет хорошим. Исходя из вышесказанного — рекомендую данного человека как Заказчика.
С Алексеем проделали много работы. В целом написанные им тексты не плохи. Но уж очень обидчиво воспринимает критику. Именно это не позволило Алексею доделать работу до конца, которую он бросил примерно на 80%.
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hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
час назад
$80
10 баллов
5 лет назад
Настройка автоматической выгрузки прайс-листа из csv-файла на мой сайт
Отличный заказчик. Всем рекомендую! Доволен сотрудничеством.
Евгений, благодарю за качество, своевременность и профессионализм! Евгений профессионал в своей нише.
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Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$800
10 баллов
6 лет назад
Оригинальный сайт для интернет-магазина
Работа прошла на ура. Максиму спасибо за терпение и понимание. Всегда был на связи, поэтому все нюансы согласовывали мгновенно. Собственно по этому и получилось сделать все достаточно быстро. Оплата мгновенная без лишних слов и задержек. Отдельно могу сказать, что Максим вызвал положительный эмоции как человек так и заказчик. Общение по проекту проходило в основном на позитивной ноте :) Надеюсь еще поработаем!
Хочу выразить благодарность исполнителям Рождену и Анатолию, которые трудились нам моим сайтом. Сайт сделали очень быстро, даже раньше заявленных сроков. В ходе работы согласовывался со мной, заказчиком, каждый этап подготовки сайта. Все условия тех. задания были строго соблюдены. Сайт получился хорошим. После оплаты, ребята на связи и по мере возможности отвечают на все мои дополнительные вопросы. Если нахожу, что на сайте из мелочей не доработано, все дорабатывают. Ребята позитивные и отзывчивые. Рекомендую.
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