Нам необходимо сделать описание карточек товаров для нашего интернет-магазина. Оплата: 100 руб./1000 символов. В начале описания даем основную суть: как называется модель, что это, какие основные функции, для кого подходит, кратко основные характеристики и все ...
- Копирайтинг17 заявокЗакрыт3 года назад
- $75
Сразу подробное тех. задание (в Приложении). Оно обсуждается и корректируется - если что-то по вашему мнению невозможно сделать. Или можно упростить где-то: Тех. задание: 1. Необходимо вывести: Категории, окно Поиск,Фильтр по цене, Элементы продуктов (Метки товаров), Недавно просмотренные на ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $55
Тех. задание: 1. Проверить почему на странице [url=https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/]https://smartfy.ru/garmin-smart-chasy/[/url]при переходе из любого товара «Все смарт часы GARMIN” [url=https://smartfy.ru/product-category/vse-smart-chasy-garmin/]https://smartfy.ru/product-category/vse-smart-chasy-garmin/[/url]- отображаются только два товара: GARMIN Forerunner 935 и GARMIN Forerunner 35, а остальные товары, включенные в группу «Все смарт часы GARMIN” ...Закрыт5 лет назад
Требуется программист для выполнения работы с сайтом https://smartfy.ru/ на Wordpress за умеренную плату. Оплата за выполняемые поручения. Сейчас требуется выполнить пару задач: 1) установить код баннера ЯндексМаркет на мой сайт 2) Проверить запускается ли функция generate_file_on_update() в этом ...Закрыт5 лет назад
- $4
Нужно вставить баннер на мой сайт https://smartfy.ru/ Код для баннера: Разместить вниз сайта. Или еще куда-нибудь.Баннеры2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Необходима настройка автоматической выгрузки прайс-листа из csv-файла на мой сайт https://smartfy.ru/. Образец товарной позиции, на которую необходимо будет выгружать цены: https://smartfy.ru/product/garmin-fenix-5-plus-sapphire/ Всего товарных позиций будет около 50. В одной карточке товара несколько возможностей комплектации, у каждой из которых разная ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Сделать информативный, уникальный, грамотный и сео-оптимизированный рерайт для SEO продвижения и занятия позиций в поисковой выдаче Яндекса и Google. Необходимо СДЕЛАТЬ РЕРАЙТ ПОЧТИ ВСЕХ ТОВАРОВ С САЙТА: https://www.garmin.ru/ Всего будет товаров с описаниями около 100 моделей. Несколько товаров для ...Рерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад
Для сайта https://smartfy.ru/ необходимо довести до ума аналитику Яндекс Метрики. 1) Мне сейчас не хватает информации об источниках полученныых заявок по категориям товаров. К примеру: есть категория Продукции: кошельки OGON (https://smartfy.ru/koshelki-dlya-kart-s-rfid-zashhitoj-ogon/) мне необходимо понять основные источники ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо подключить RetailCRM. Сайт на вордпресс, но woocommerce не используется. Заявки принимаются через кнопку "Быстрого заказа" (к woocommerce не подключено, т.е. стандартный плагин не работает). Сайт: https://smartfy.ru/ Жду предложения.Закрыт5 лет назад
Добавить Utm Метки В Yml Файл. Yml-файл генерируется автоматически через плагин для wordpress: Market Explorer.HTML-верстканет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить аналитику работы магазина на Яндекс.Маркете в Яндекс.Метрике. Настроить цели: переходы с Маркета на сайт, конверсионные цели (Заказ). Сайт: smartfy.ru. Рассмотрю предложение с адекватной ценой.Системное администрированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать (скорректировать) готовый yml-файл для участия интернет-магазина https://smartfy.ru/ в программе Я.Вебмастера по улучшению сниппета. Необходим конкретный результат, чтобы в поисковой выдаче реально появилась цена товара в сниппете. У меня есть готовый сгенерированный ранее yml-файйл https://smartfy.ru/896634_518.xml По ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо для Яндекс Маркета добавить тег в YML файл.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо создать YML-файл для сайта, сделанного на Wordpress. Файл должен отвечать требованиям Яндекс.Вебмастера ( https://yandex.ru/support/webmaster/goods-prices/technical-requirements.html ) так, чтобы при выдаче сайта в поиске - в снипете указывалась цена товара (и желательно доставка). Файл нужен для раздела Яндекс.Вебмастера - "Товары ...Закрыт6 лет назад
- $17
Добрый день! Необходимо провести доработки на сайте, с перспективой постоянного сотрудничества. 1. [b]Одна страница сайта не работает под https: [url=https://www.smartfy.ru/produktsiya/]https://www.smartfy.ru/produktsiya/[/url] [/b]Я писал в тех. поддержку хостинга, они мне дали следующий ответ: На указанной странице имеется ссылка на сторонний ресурс,который доступен только ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Для сайта: https://www.smartfy.ru/ необходимо настроить конверсионную цель на кнопку "Подтвердить заказ" (на отправку формы заказа при правильно заполненных полях и нажатии на эту кнопку). Эта кнопка находится на конечном этапе оформления заказа в корзине. Также ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $60
Добрый день. Необходимо на основе API СДЭК создать калькулятор доставки на сайт созданный на CMS Wordpress. Подробнее об Интеграции СДЭК тут: https://www.cdek.ru/clients/integrator.html . Бюджет: 3500 рублей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Необходимо изготовить сайт: интернет-магазин по продаже умных гаджетов (электроники и не только) для всей семьи, с преимущественным акцентом на детей от 5 до 15 лет. Основные требования: качество должно быть таким, чтобы клиенту захотелось ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад