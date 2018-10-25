Сотрудничество с Максимом состоялось, но были некоторые вопросы, поэтому советую всем обратить внимание на 2 пункта: 1. Максим — очень занятой человек и не всегда успевает проверять тексты сразу после сдачи, а после проверки может сказать что такой формат не очень и нужно его изменить. Поэтому не торопитесь писать новые, пока не приняты предыдущие. 2. Очень размытые рамки между понятием копирайтинга и рерайтинга. Стоит сразу оговорить требования к текстам, перед тем, как соглашаться на указанную цену. Что же касается того, что я не доделал работу — все верно. Причиной был переход на личности в процессе переписки. Я же в свою очередь оставил Максиму приличную сумму в качестве компенсации за незаконченную работу. Если заранее все четко обсудить с Максимом и сдавать работу постепенно, как он успевает принимать — уверен что сотрудничество будет хорошим. Исходя из вышесказанного — рекомендую данного человека как Заказчика.