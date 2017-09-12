Оригинальный сайт для интернет-магазина

Добрый день! Необходимо изготовить сайт: интернет-магазин по продаже умных гаджетов (электроники и не только) для всей семьи, с преимущественным акцентом на детей от 5 до 15 лет.

Основные требования: качество должно быть таким, чтобы клиенту захотелось задержаться на сайте, а не покинуть его сразу. Сайт должен быть в едином стиле, "вкусный". Сайт должен быть отличным для сео-оптимизации. Отличная отдельная мобильная версия сайта. Подробнее в тех. задании.