Оригинальный сайт для интернет-магазина

Прикрепляю бриф на разработку сайта Требуется сайт для обуви Ждем от разработчиков: - этапность создания сайта - стоимость каждого этапа - ссылка на качественные предыдущие работы и пруф, что это действительно ваша работа
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Добрый день! Необходимо изготовить сайт: интернет-магазин по продаже умных гаджетов (электроники и не только) для всей семьи, с преимущественным акцентом на детей от 5 до 15 лет.
Основные требования: качество должно быть таким, чтобы клиенту захотелось задержаться на сайте, а не покинуть его сразу. Сайт должен быть в едином стиле, "вкусный". Сайт должен быть отличным для сео-оптимизации. Отличная отдельная мобильная версия сайта. Подробнее в тех. задании.
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