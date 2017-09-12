Оригинальный сайт для интернет-магазина

Сайты «под ключ»Завершен16 заявок289 просмотров
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Добрый день! Необходимо изготовить сайт: интернет-магазин по продаже умных гаджетов (электроники и не только) для всей семьи, с преимущественным акцентом на детей от 5 до 15 лет.

Основные требования: качество должно быть таким, чтобы клиенту захотелось задержаться на сайте, а не покинуть его сразу. Сайт должен быть в едином стиле, "вкусный". Сайт должен быть отличным для сео-оптимизации. Отличная отдельная мобильная версия сайта.  Подробнее в тех. задании.

6 лет назад
Semax5707
41 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Rozhden-t
Рожден 
29 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$800
20 дней
Хочу выразить благодарность исполнителям Рождену и Анатолию, которые трудились нам моим сайтом. Сайт сделали очень быстро, даже раньше заявленных сроков. В ходе работы согласовывался со мной, заказчиком, каждый этап подготовки сайта. Все условия тех. задания были строго соблюдены. Сайт получился хорошим. После оплаты, ребята на связи и по мере возможности отвечают на все мои дополнительные вопросы. Если нахожу, что на сайте из мелочей не доработано, все дорабатывают. Ребята позитивные и отзывчивые. Рекомендую.
Работа прошла на ура. Максиму спасибо за терпение и понимание. Всегда был на связи, поэтому все нюансы согласовывали мгновенно. Собственно по этому и получилось сделать все достаточно быстро. Оплата мгновенная без лишних слов и задержек. Отдельно могу сказать, что Максим вызвал положительный эмоции как человек так и заказчик. Общение по проекту проходило в основном на позитивной ноте :) Надеюсь еще поработаем!
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