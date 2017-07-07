Нужен человек для создания сайта

Здравствуйте, ищу человека, который смог бы сделать сайт с нуля. Суть сайта в том, чтобы одни люди покупали товар-услугу (за определённую плату), а другие их выполняли. Пишите те, кто реально в этом заинтересован и сможет это реализовать.

Оплата поэтапно либо в конце