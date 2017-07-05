Создание сайта ( с каталогом товаров)с переносом информации со старого

Сайты «под ключ»Закрыт9 заявок154 просмотра
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Добрый день!

У компании есть сайт, построенный на базе AVE.cms, работающий с 2006г.

Основные недостатки существующего сайта:

·       несовременный дизайн;

·       нет адаптивности под разные виды устройств (десктоп, смартфоны);

·       плохая оптимизация содержимого для поисковых систем;

·       не очень удобная административная панель управления содержимым сайта;

·       отсутствие возможности коммуникации с посетителями;

 

Нужно  создать новый современный сайт и перенести информацию со старого.

Цель разработки– устранение выявленных недостатков, реализация сайтом поставленных задач (в

порядке приоритета):

·       привлечение новых клиентов;

·       предоставление пользователям информации о нашей продукции (перечень продукции, характеристики,

технические описания, инструкции по эксплуатации);

·       коммуникация с пользователями (отправка запросов, запрос на обратный звонок);

·       презентация компании.

 

 

Разработка сайта включает перенос (автоматический или ручной) текущих данных, сохранение проиндексированных

страниц (путем редиректа).

Жду от Вас срок выполнение и цену!

6 лет назад
IS2007
48 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
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