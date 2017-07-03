Изготовление сайта

Добрый день Нужно сделать простой сайт на WP, где будут только новости, обычный блог. Можно использовать готовую тему, как такую http://blog.omnidesk.ru, чтобы ничего лишнего, кроме шапки и постов. Срок - 1-2 дня, бюджет до 50 ...