Создать марафон.

Нужен готовый проект подобие этому сайту http://mandarin-print.ru Прошу внимательно изучить данный пример. Сайт начат, но не закончен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создание марафона и продвижение его. Обучение созданию своего сайта.
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