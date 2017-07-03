Сделать сайт на WP

Добрый день

Нужно сделать простой сайт на WP, где будут только новости, обычный блог. Можно использовать готовую тему, как такую http://blog.omnidesk.ru, чтобы ничего лишнего, кроме шапки и постов.

Срок - 1-2 дня, бюджет до 50 долларов.

Пишите сроки, сумму и ваше портфолио в комментариях.

ТЗ тут https://docs.google.com/document/d/1uxAPU5JdQ-xUoSEyA-7bGAm-jG6xiyQ1_hJNu2EssU0/edit?usp=sharing