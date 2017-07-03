Сайт-портфолио руководителя проектов в сфере ИТ

Написать главную страницу для будущего сайта php+html+css3, без cms. Будет анимированое меню (после клика будет прокручивать по странице к определенном контенту , что то типа как в лендинг), под ним слайдер с картинками которые сениваются, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн сайта-портфолио-визитки-резюме для руководителя проектов в сфере ИТ.
Сайт должен быть стильным, современным и не перегруженным. Должен быть адаптирован под мобильные устройства; содержать разделы "контакты", "резюме", "портфолио выполненных проектов" и раздел с информацией "о себе"; иметь удобную админку для редактирования контента.
Хочется, чтобы сайт отражал направление руководителя проектов именно в ИТ сфере. Под каждый проект в портфолио требуется нарисовать/найти/подобрать картинку, отражающую суть выполненных работ и результат (проектов будет 3-4). На главной странице требуется отрисованная оригинальная иллюстрация.
Сайты, которые нравятся: www.lottanieminen.com/ dotmick.com/# www.artlebedev.ru/ukrposh...
Мне достаточно будет 1 варианта дизайна, максимум 3 доработки. Идеально, если сразу будет включена стоимость сайта под ключ, включая верстку и размещение в сети интернет, помощь в покупке домена и хостинга. Но можно и указывать стоимость за дизайн отдельно.
Оплата поэтапно либо в конце
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