Переделать сайт по ключ на WP

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок196 просмотров
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Всем привет. Задача простая. Сверстан быстро сайт на коленке. В приложении урл. Нужно повесить сайт на WP на основе нового аккуратного дизайна. Можно использовать шаблон, куда перенести контент со старого.  Вообщем нужно чтоб заиграл по новому. Да понятно шаблон адаптивный, чтобы на мобилке все красиво смотрелось.

6 лет назад
Webincom
Денис 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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