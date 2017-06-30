Написать главную страницу для будущего сайта php+html+css3, без cms. Будет анимированое меню (после клика будет прокручивать по странице к определенном контенту , что то типа как в лендинг), под ним слайдер с картинками которые сениваются, ...
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Привeтствую!
Нужeн oднocтрaничник видa psyhoterapevt.org/new/, c фopмoй связи и закaзoм обратногo звонка, a такжe oтзывaми.
Oтзывы будут cвoи (не заказныe).
Cpoк испoлнения дo 14 днeй.
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