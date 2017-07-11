Создать сайт одностраничку (лендинг)

Сайты «под ключ»Завершен22 заявки248 просмотров
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Добрый день. Интересует сроки и цена сайта лендинга, рассмотрю варианты как с таким, что бы можно было писать новости , или без таковых. 

Направление - прокат велосипедов.

6 лет назад
Viktoriya_Ch
36 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vt-Studio
Виталий 
40 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$10
2 дня
Сами до конца не знали, как должен выглядеть сайт. Но Виталий помог, подсказал и создал крутую страничку. Мы остались очень довольны и качеством работы и общением! Ну точно рекомендуем.
Отличный заказчик, оплата вовремя. Будем рады сотрудничеству !
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