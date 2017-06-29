Разработка базы знаний

LANDING PAGE "под ключ" (Если можно сделать проще и лучше, то Ваши предложения пишите) "ОДНОСТРАНИЧНИК БУДЕТ НЕ СИЛЬНО БОЛЬШОЙ, НУЖЕН КРАСИВЫЙ ЛЕНДИНГ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ" СРОК: 5-7 дней. Писать мне можете [url=http://vk.com/roman.rolyan]vk.com/roman.rolyan[/url] или watsApp 87029494063, или крайне на почту: [url=https://vk.com/[email protected]][email protected][/url](После создания ...
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Здравствуйте! Ищу исполнителя под данное тз — https://goo.gl/eSqVEL
Раздел со страницами ещё будет дополнен дизайнером.
Предлагайте коррективы и дополнительное обсуждение спорных, по Вашему мнению, пунктов.
Предлагайте свою цену и напишите, почему именно Вы должны быть исполнителем данной работы?
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