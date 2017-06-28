Сайт с личным кабинетом

Нужен сайт со следующей структурой:

1. Главная страница. Мини-лендинг Блоки: слайдер, блок с видео, описание, отзывы.

2. Энциклопедия (что-то вроде блогов, где люди могут размещать посты по категориям)

3. Личный кабинет. Возможность регистрации только с указанием логина уже зарегистрированного пользователя. После регистрации, человеку присваивается группа "Гость". В личном кабинете у него только информация, что нужно оплатить доступ для получения доступа к программам и настройки (Имя, пароль, почта и т.д.).

4. Тарифы. На странице должен быть список тарифов (3 штуки в один ряд)

5. Контакты (просто текстовая страница)

Это для общего понимая проекта. Исполнителю предоставлю подробное ТЗ и прототип.