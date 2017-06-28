Создание landing page

Сайты «под ключ»Закрыт13 заявок171 просмотр
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Создать качественную посадочную страницу (LP) для компании занимающейся ремонтом квартир,коттеджей,офисов

в LP должен быть калькулятор расчета с возможностью выбрать тип объекта (Ремонт квартир (новострой/вторичное жилье), Ремонт офиса, ремонт коттеджа), 

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Если у Вас есть интересные идеи которые можно добавить в LP , мы их с удовольствием рассмотрим.

Срок исполнения заказа до 30 дней

6 лет назад
MaksimMol
35 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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