Сайт для ресторана

Есть запрос на создание сайта для ресторана.

Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы.

Оригинальный дизайн не нужен.

В качестве примера приложили вот такой сайт http://uralpelmeni.ru, но у него убогий дизайн.

Дизайн должен быть "Красиво, дорого, богато"))

Можно использовать какую-то подходящую тему для CMS.

Можно рассмотреть вариант платных тем с themforest.net

Предложите свои варианты тем и движков, а так же стоимость и сроки работ.

Ну и портфолио ваше.