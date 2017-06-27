Сайт для ресторана

Сайты «под ключ»Закрыт25 заявок470 просмотров
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Есть запрос на создание сайта для ресторана.

Сайт должен быть с удобной админкой, чтобы люди далекие от программирования могли легко добавлять новые материалы.

Оригинальный дизайн не нужен.

В качестве примера приложили вот такой сайт http://uralpelmeni.ru, но у него убогий дизайн.

Дизайн должен быть "Красиво, дорого, богато"))

Можно использовать какую-то подходящую тему для CMS.

Можно рассмотреть вариант платных тем с themforest.net

Предложите свои варианты тем и движков, а так же стоимость и сроки работ.

Ну и портфолио ваше.

6 лет назад
I-Marpol
Игорь 
45 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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