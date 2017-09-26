Создание сайта

Сайты «под ключ»Завершен28 заявок239 просмотров
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Необходимо создать сайт для охранной компании.

Оплата договорная.

6 лет назад
guest_14984597816871
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
sheff_48
Антон 
32 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$150
14 дней
Благодарим за проделанную работу по созданию сайта. Результаты проделанной работы удовлетворили наши требования в оперативности и качественности решения поставленных задач. Вызывает искреннее уважение готовность максимально учесть пожелания заказчика и выполнить их в кратчайшие сроки.
Ответственный заказчик. Все гладко. Рекомендую к сотрудничеству.
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