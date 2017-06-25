Здравствуйте, имеется идея сайта, который нужно реализовать Имеется уже свой домен,нужен сайт с автоматическим аукционом и фильтрами поиска, два вида пользователей, чтобы все проверялось администрацией. Пользователь должен иметь возможность загружать фото.сайт тендер работ наподобие авито без ...
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
Пример работы
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