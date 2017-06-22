Создание и продвижение сайта по продаже квартир в Киеве

Мы Израильская компания "Эскада Груп " заинтерисованы в сотрудничестве для создания и продвижения сайта по продаже квартир в Киеве. В первых числах июля мы будем в Киеве и хотелось бы договориться о встрече. Если вас заинтерисовало предложение- ответьте мне.

Заранее спасибо.

Аня.